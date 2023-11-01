65-летняя уборщица упала в шахту лифта на предприятии в Королёве

Прокуратура подмосковного Королёва приступила к проверке обстоятельств происшествия с падением женщины в шахту лифта на предприятии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"31 октября 2023 года на территории одного из предприятий города Королёва в результате падения в шахту лифта пострадала 65-летняя женщина, работающая уборщицей служебных помещений <...> Прокуратура города Королёва установит все обстоятельства произошедшего", — говорится в публикации.

Согласно предварительным данным, женщина упала в шахту на крышу грузового лифта с высоты третьего этажа. Её госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда"). Прокуратура проверит обстоятельства случившегося, оценит соблюдение требований техники безопасности согласно федеральному законодательству. Также сотрудники ведомства расследуют действия лиц, ответственных за безопасность на предприятии, техническое состояние и эксплуатацию оборудования на производстве. Ход уголовного дела по факту происшествия и результаты расследования также будут курироваться прокуратурой.