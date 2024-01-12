Питбуль вцепился в лицо мальчика в лифте краснодарской многоэтажки

В Краснодаре питбуль напал на четырёхлетнего ребёнка в лифте многоэтажки. С заявлением на хозяина собаки обратился отец мальчика, сообщили в городском УМВД. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что в лифте у питбуля слетел намордник. Пёс резко бросился в сторону ребёнка и успел укусить его за лицо.

Питбуль напал на ребёнка в Краснодаре. Видео © T.me / "Типичный Краснодар"

"Собака напала на ребёнка в лифте. С заявлением о нападении в лифте питбуля на четырёхлетнего ребёнка обратился отец. В настоящее время устанавливается степень причинённого мальчику вреда здоровью, после чего будет принято законное решение", — говорится в сообщении ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения, сообщили в СК. По этому поводу проверку начали городская полиция и краевой следком.