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12 января, 10:16

Питбуль вцепился в лицо мальчика в лифте краснодарской многоэтажки

Питбуль напал на четырёхлетнего мальчика в лифте в Краснодаре

В Краснодаре питбуль напал на четырёхлетнего ребёнка в лифте многоэтажки. С заявлением на хозяина собаки обратился отец мальчика, сообщили в городском УМВД. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что в лифте у питбуля слетел намордник. Пёс резко бросился в сторону ребёнка и успел укусить его за лицо.

Питбуль напал на ребёнка в Краснодаре. Видео © T.me / "Типичный Краснодар"

"Собака напала на ребёнка в лифте. С заявлением о нападении в лифте питбуля на четырёхлетнего ребёнка обратился отец. В настоящее время устанавливается степень причинённого мальчику вреда здоровью, после чего будет принято законное решение", — говорится в сообщении ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения, сообщили в СК. По этому поводу проверку начали городская полиция и краевой следком.

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А ранее Лайф рассказывал, что стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое. Спасти школьницу удалось прохожему. Девочку отвезли в больницу, сейчас она находится в стабильном состоянии. По факту случившегося следователи проводят проверку.

Обложка ©

T.me / "Типичный Краснодар"

Александра Мышляева
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