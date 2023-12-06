В Армении семилетний ребёнок погиб во время бегства от бродячих собак 6 декабря, 17:16 Shutterstock

В армянском селе Суренаван Араратской области школьник испугался бродячих собак, побежал от них, но упал и погиб, ударившись головой о бордюр. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

"6 декабря примерно в 8:30 (7:30 по Москве) семилетний ребёнок по пути в школу села Суренаван, убегая вместе с друзьями от бродячих собак, поскользнувшись, упал, ударился головой о бордюр и скончался", — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. Полиции предстоит выяснить, есть ли вина местных чиновников в появлении на улицах стаи бродячих собак.

Ранее сообщалось, что в городе Находке Приморского края собака породы алабай набросилась на маленькую девочку и укусила её за лицо. Ребёнку потребовалась медицинская помощь.

Авторы Татьяна Миссуми