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В Армении семилетний ребёнок погиб во время бегства от бродячих собак

6 декабря, 17:16

Shutterstock

В армянском селе Суренаван Араратской области школьник испугался бродячих собак, побежал от них, но упал и погиб, ударившись головой о бордюр. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

"6 декабря примерно в 8:30 (7:30 по Москве) семилетний ребёнок по пути в школу села Суренаван, убегая вместе с друзьями от бродячих собак, поскользнувшись, упал, ударился головой о бордюр и скончался", уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. Полиции предстоит выяснить, есть ли вина местных чиновников в появлении на улицах стаи бродячих собак.

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Ранее сообщалось, что в городе Находке Приморского края собака породы алабай набросилась на маленькую девочку и укусила её за лицо. Ребёнку потребовалась медицинская помощь.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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