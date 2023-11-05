Полицейский выпустил 6 пуль в напавшего на хозяйку ротвейлера, но случайно ранил саму девушку

В подмосковных Люберцах собачница угодила в больницу после нападения своего питомца — годовалого ротвейлера. Как стало известно SHOT, помимо отметин от зубов у женщины было пулевое ранение.

Всё произошло около четырёх утра, когда собака напала на хозяйку и загнала её на балкон. Девушка вызвала полицию. Приехавший на место страж порядка был вынужден открыть огонь по животному из-за угрозы жизни собачницы. В итоге он выпустил шесть пуль, одна из которых попала хозяйке собаки в ногу. Также у девушки перелом и рваные раны на руке, она в больнице в сознании.

Агрессивный ротвейлер ранен, но жив. Однако владелица пса призналась, что хочет усыпить животное, так как инциденты с нападением уже были.