Полицейский выпустил 6 пуль в напавшего на хозяйку ротвейлера, но случайно ранил саму девушку
Полицейский открыл огонь по ротвейлеру, напавшему на хозяйку в Люберцах
Ротвейлер напал на хозяйку в Люберцах. Фото © t.me / SHOT
В подмосковных Люберцах собачница угодила в больницу после нападения своего питомца — годовалого ротвейлера. Как стало известно SHOT, помимо отметин от зубов у женщины было пулевое ранение.
Всё произошло около четырёх утра, когда собака напала на хозяйку и загнала её на балкон. Девушка вызвала полицию. Приехавший на место страж порядка был вынужден открыть огонь по животному из-за угрозы жизни собачницы. В итоге он выпустил шесть пуль, одна из которых попала хозяйке собаки в ногу. Также у девушки перелом и рваные раны на руке, она в больнице в сознании.
Агрессивный ротвейлер ранен, но жив. Однако владелица пса призналась, что хочет усыпить животное, так как инциденты с нападением уже были.
Ранее Лайф писал о том, что стая бродячих собак едва не загрызла женщину в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Пострадавшую спас проезжавший мимо водитель, который отогнал агрессивных животных и вызвал скорую помощь. Сам инцидент попал на видео.