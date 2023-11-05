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5 ноября, 17:47

Полицейский выпустил 6 пуль в напавшего на хозяйку ротвейлера, но случайно ранил саму девушку

Полицейский открыл огонь по ротвейлеру, напавшему на хозяйку в Люберцах

<p>Ротвейлер напал на хозяйку в Люберцах. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59027" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Ротвейлер напал на хозяйку в Люберцах. Фото © t.me / SHOT

В подмосковных Люберцах собачница угодила в больницу после нападения своего питомца — годовалого ротвейлера. Как стало известно SHOT, помимо отметин от зубов у женщины было пулевое ранение.

Всё произошло около четырёх утра, когда собака напала на хозяйку и загнала её на балкон. Девушка вызвала полицию. Приехавший на место страж порядка был вынужден открыть огонь по животному из-за угрозы жизни собачницы. В итоге он выпустил шесть пуль, одна из которых попала хозяйке собаки в ногу. Также у девушки перелом и рваные раны на руке, она в больнице в сознании.

Агрессивный ротвейлер ранен, но жив. Однако владелица пса призналась, что хочет усыпить животное, так как инциденты с нападением уже были.

Известно о двух пострадавших: Стая бродячих собак в Башкирии держит в страхе местных жителей

Известно о двух пострадавших: Стая бродячих собак в Башкирии держит в страхе местных жителей

Ранее Лайф писал о том, что стая бродячих собак едва не загрызла женщину в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Пострадавшую спас проезжавший мимо водитель, который отогнал агрессивных животных и вызвал скорую помощь. Сам инцидент попал на видео.

Александра Мышляева
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