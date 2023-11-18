В Приморье сорвавшийся с привязи алабай напал на девочку, укусив её за лицо

В городе Находке Приморского края собака породы алабай набросилась на маленькую девочку и укусила её за лицо. Ребёнку потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

"Собака без намордника вырвалась с частной территории и укусила за лицо девочку 2016 года рождения, которая гуляла поблизости. Ребёнку в настоящее время оказывается помощь в медицинской организации", — сказано в публикации ведомства.

Это случилось днём 18 ноября в местном садовом товариществе "Зелёный сад". Ведомство контролирует доследственную проверку, проводится опрос хозяев собаки и очевидцев события.

К слову, это уже второй случай нападения собак на несовершеннолетних детей в Приморском крае за день. Как пишут СМИ, ранее собака напала на ребёнка в Артёме. Его мать не обращалась в полицию или за медицинской помощью.