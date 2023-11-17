Президент Австрии подарил игрушку укусившей его собаке Майи Санду

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен подарил игрушку укусившей его собаке главы Молдавии Майи Санду. Об этом он рассказал у себя в соцсетях.

Президент Австрии Ван дер Беллен о подарке для пса Майи Санду. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Александр Ван дер Беллен

"Будущее Республики Молдова — в большой Европе. Наше будущее — в большой, общей Европе. Кстати, в последний день своего визита в Молдову я подарил президенту Майе Санду небольшую игрушку для Кодруца. В знак начала хорошей дружбы", — написал глава Австрии, отметив, что хорошо понимает занервничавшего из-за большого количества людей пса.