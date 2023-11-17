Президент Австрии подарил игрушку укусившей его собаке Майи Санду
Президент Ван дер Беллен передал Майе Санду игрушку для укусившего его пса
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен подарил игрушку укусившей его собаке главы Молдавии Майи Санду. Об этом он рассказал у себя в соцсетях.
Президент Австрии Ван дер Беллен о подарке для пса Майи Санду. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Александр Ван дер Беллен
"Будущее Республики Молдова — в большой Европе. Наше будущее — в большой, общей Европе. Кстати, в последний день своего визита в Молдову я подарил президенту Майе Санду небольшую игрушку для Кодруца. В знак начала хорошей дружбы", — написал глава Австрии, отметив, что хорошо понимает занервничавшего из-за большого количества людей пса.
Напомним, что собака Майи Санду укусила Александра Ван дер Беллена во дворе здания администрации молдавского президента. В Молдавии лидер Австрии находится с рабочим визитом. Там он проведёт несколько встреч с руководителями государства.
ТАСС / AP / Markus Schreiber