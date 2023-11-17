Стало известно, как кусь пса Санду отразился на президенте Австрии
Президент Австрии Ван дер Беллен получил небольшую рану после укуса собаки Санду
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен не получил серьёзных травм после того, как его укусила собака лидера Молдавии Майи Санду. Политик получил небольшую рану, которая не помешала ему провести встречу с председателем Парламента республики Игорем Гросу.
Собака президента Молдовы Майи Санду укусила за руку главу австрийского государства Александра Ван дер Беллена. Видео © X / joiedevivre789
В офисе Ван дер Беллена РИА "Новости" рассказали, что в настоящее время лидер чувствует себя хорошо. Ему обработали укушенную руку, заклеив её пластырем.
Напомним, что собака Майи Санду укусила Александра Ван дер Беллена во дворе здания администрации молдавского президента. В Молдавии лидер Австрии находится с рабочим визитом. Там он проведёт несколько встреч с руководителями государства.
X / joiedevivre789