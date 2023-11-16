Собака молдавского президента Санду укусила лидера Австрии за руку

Собака лидера Молдавии Майи Санду укусила президента Александра Ван дер Беллена за руку. Это произошло после встречи лидеров в Кишинёве, передаёт телеканал TVR Moldova. Всё случилось во дворе здания администрации молдавского президента. В итоге на встречу с председателем парламента республики Игорем Гросу ван дер Беллен пришёл с пластырем на руке.

Собака президента Молдовы Майи Санду укусила за руку главу австрийского государства Александра Ван дер Беллена. Видео © X / joiedevivre789

"Собака Кодруц была взята под опеку после того, как её сбила машина. Когда президент Австрии попытался её погладить, она укусила его за руку", — сообщает телеканал.

На данный момент Ван дер Беллен находится с рабочим визитом в молдавской столице. Он планирует провести ряд встреч с руководителями государства, включая Санду. Также оба политика собираются принять участие в молдавско-австрийском бизнес-форуме, который пройдёт 17 ноября.