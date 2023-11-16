Собака молдавского президента Санду укусила лидера Австрии за руку
TVR Moldova: Собака президента Молдавии Санду укусила президента Австрии
Собака лидера Молдавии Майи Санду укусила президента Александра Ван дер Беллена за руку. Это произошло после встречи лидеров в Кишинёве, передаёт телеканал TVR Moldova. Всё случилось во дворе здания администрации молдавского президента. В итоге на встречу с председателем парламента республики Игорем Гросу ван дер Беллен пришёл с пластырем на руке.
Собака президента Молдовы Майи Санду укусила за руку главу австрийского государства Александра Ван дер Беллена. Видео © X / joiedevivre789
"Собака Кодруц была взята под опеку после того, как её сбила машина. Когда президент Австрии попытался её погладить, она укусила его за руку", — сообщает телеканал.
На данный момент Ван дер Беллен находится с рабочим визитом в молдавской столице. Он планирует провести ряд встреч с руководителями государства, включая Санду. Также оба политика собираются принять участие в молдавско-австрийском бизнес-форуме, который пройдёт 17 ноября.
Ранее Лайф писал, что Санду сочла "Газпром" ответственным за долги её страны. Также она утверждает, что задолженность в 80 раз меньше.
X / joiedevivre789