Любимого пса Байдена выгнали из Белого дома после инцидентов с укусами

Собака президента Соединённых Штатов Джо Байдена по кличке Коммандер покинула Белый дом. Как сообщает телевизионный канал Fox News, президентская чета приняла такое решение из-за агрессивного поведения немецкой овчарки в отношении сотрудников рабочей резиденции американского лидера.

"Президенту и первой леди глубоко небезразлична безопасность тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день. Они благодарны за терпение и поддержку со стороны Секретной службы. Коммандер в настоящее время не находится на территории Белого дома", — приводит телеканал слова Элизабет Александер, пресс-секретаря Джилл Байден — супруги Джозефа Байдена.

Стоит отметить, что это уже вторая собака Байдена, которая покидает Белый дом за время его президентства. Предыдущий пёс по кличке Мейджор также проявлял агрессивное поведение, после чего его увезли из Вашингтона в штат Делавэр.