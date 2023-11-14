Санду пообещала доказать, что долг Молдавии перед "Газпромом" в 80 раз меньше
Президент Молдавии Санду сочла "Газпром" ответственным за долги её страны
Президент Молдавии Майя Санду. Обложка © Getty Images / Daniel Pier
Президент Молдавии Майя Санду утверждает о наличии доказательств того, что долг страны перед "Газпромом" составляет якобы не 700 миллионов долларов, а всего 9 миллионов. Об этом сообщает Radio Moldova. Более того, она заявила, что так как акционером "Молдовагаза" является сам "Газпром", то именно он, по её логике, и несёт ответственность за долги Молдавии.
"У нас есть доказательства, которые говорят, что долг Республики Молдова составляет не 700 миллионов долларов, а 9 миллионов долларов", — сказала Санду, не пояснив при этом, что это за доказательства и планирует ли Кишинёв их опубликовать.
Напомним, что в начале октября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика решила больше не закупать газ у России. При этом Кишинёв задолжал "Газпрому" 709 миллионов долларов за поставки топлива и не торопится отдавать долг. Российская компания позже опровергла громкие заявления Парликова и рассказала, что на самом деле "Молдовагаз" продолжает ежесуточно подавать заявки на поставку топлива.