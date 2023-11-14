Санду пообещала доказать, что долг Молдавии перед "Газпромом" в 80 раз меньше

Президент Молдавии Майя Санду утверждает о наличии доказательств того, что долг страны перед "Газпромом" составляет якобы не 700 миллионов долларов, а всего 9 миллионов. Об этом сообщает Radio Moldova. Более того, она заявила, что так как акционером "Молдовагаза" является сам "Газпром", то именно он, по её логике, и несёт ответственность за долги Молдавии.

"У нас есть доказательства, которые говорят, что долг Республики Молдова составляет не 700 миллионов долларов, а 9 миллионов долларов", — сказала Санду, не пояснив при этом, что это за доказательства и планирует ли Кишинёв их опубликовать.