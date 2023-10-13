Путин: Молдавия благополучно продолжает получать российский газ
Молдавия, ранее заявившая об отказе от российского газа, на деле благополучно продолжает получать топливо из РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин.
"Недавно мы услышали, что Молдавия отказалась от российского газа. Оказывается, не отказалась, благополучно получает до сих пор. Да и где взять-то [газ]?" — сказал глава российского государства на брифинге по итогам визита в Киргизию и мероприятий саммита СНГ.
Напомним, в начале октября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика решила больше не закупать газ у России. При этом Кишинёв задолжал "Газпрому" 709 миллионов долларов за поставки топлива и не торопится отдавать долг. Российская компания позже опровергла громкие заявления Парликова и рассказала, что на самом деле "Молдовагаз" продолжает ежесуточно подавать заявки на поставку топлива.
ТАСС / Павел Бедняков