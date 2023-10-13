Путин: Молдавия благополучно продолжает получать российский газ

Молдавия, ранее заявившая об отказе от российского газа, на деле благополучно продолжает получать топливо из РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин.

"Недавно мы услышали, что Молдавия отказалась от российского газа. Оказывается, не отказалась, благополучно получает до сих пор. Да и где взять-то [газ]?" — сказал глава российского государства на брифинге по итогам визита в Киргизию и мероприятий саммита СНГ.