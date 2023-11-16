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16 ноября, 13:33

Телохранитель "нейтрализовал" севшую на спину Эрдогана пчелу

В Сети распространилось видео с выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое могло закончиться печально. Дело в том, что во время выступления на партийном собрании в здании парламента на турецкого лидера попыталась напасть пчела. Но бдительный охранник вовремя оказался рядом и эффектно её "нейтрализовал".

Телохранитель Эрдогана спас его от нападения пчелы. Видео © X (Twitter) / Early_Word

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Телохранитель незамедлительно вмешался в ситуацию и смахнул "крылатого бандита" с пиджака Эрдогана. После этого он "нейтрализовал" пчелу с помощью ботинка.

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Ранее президент Турции выступил в парламенте перед членами фракции правящей Партии справедливости и развития. Во время своей речи он призвал признать наличие у Израиля ядерного оружия и уличил Международное агентство по атомной энергии в двойных стандартах.

Обложка ©

ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Ян Поланин
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