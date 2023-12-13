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13 декабря, 15:50

Камера сняла, как стая собак терзала третьеклассницу в Новом Уренгое

Стая собак напала на ребёнка в Новом Уренгое

Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ). По данным SHOT, у девочки множественные травмы, она находится под наблюдением врачей.

Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое. Видео © SHOT

Инцидент произошёл утром 13 декабря в микрорайоне Энтузиастов. Школьница наткнулась на улице на стаю собак. Сначала животные залаяли на девочку, а затем набросились и стали терзать. Спасти третьеклассницу удалось прохожему. Девочку отвезли в больницу, сейчас она находится в стабильном состоянии.

Собак поместили в приют, выяснилось, что они не были привиты и стерилизованы. По факту случившегося следователи проводят проверку.

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В Армении семилетний ребёнок погиб во время бегства от бродячих собак

А ранее Лайф рассказывал, что жительница Орска Оренбургской области чуть не стала обедом для стаи диких собак. Животные атаковали девушку во дворе её собственного дома. Спастись от озлобленных зверей ей помог припаркованный неподалёку автомобиль.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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