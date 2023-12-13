Камера сняла, как стая собак терзала третьеклассницу в Новом Уренгое

Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ). По данным SHOT, у девочки множественные травмы, она находится под наблюдением врачей.

Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое. Видео © SHOT

Инцидент произошёл утром 13 декабря в микрорайоне Энтузиастов. Школьница наткнулась на улице на стаю собак. Сначала животные залаяли на девочку, а затем набросились и стали терзать. Спасти третьеклассницу удалось прохожему. Девочку отвезли в больницу, сейчас она находится в стабильном состоянии.

Собак поместили в приют, выяснилось, что они не были привиты и стерилизованы. По факту случившегося следователи проводят проверку.