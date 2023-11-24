Девушка едва не стала обедом для стаи собак в Орске и спаслась в машине

Жительница Орска Оренбургской области чудом спаслась от стаи диких собак, которая атаковала её во дворе собственного дома. Происшествие заинтересовало региональную прокуратуру, которая инициировала проверку.

Инцидент запечатлели уличные камеры видеонаблюдения. На опубликованных в Сети кадрах видно, как на девушку из ниоткуда нападает свора псов. Спастись от озлобленных зверей ей помог припаркованный неподалёку автомобиль, который стал надёжным укрытием от животных. Как только орчанка хлопнула дверью, зубастые тотчас же разбежались.

Стая собак напала на жительницу Орска. Видео © t.me / Юрист Болдырев

"Прокуратура Ленинского района города Орска организовала проверку исполнения федерального законодательства об ответственном обращении с животными в связи с распространённым в СМИ сообщением о нападении безнадзорных собак на жительницу в посёлке Рабочий города Орска", — отметили в ведомстве.