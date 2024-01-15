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15 января, 05:42

Водители автобусов устроили драку прямо на дороге в центре Владивостока

В центре Владивостока водители автобусов устроили драку прямо на проезжей части. На опубликованном в Сети видео — момент яростного конфликта. Его причина до конца неизвестна. Всё произошло в районе остановки "Центральная площадь".

Драка водителей во Владивостоке. Видео © Telegram / Newsbox24.tv

В пресс-службе приморского главка МВД уже отчитались о начатой проверке. Личности участников конфликта устанавливаются, заявлений в полицию по поводу драки не поступало. Кроме того, свою проверку начала городская администрация. Разнимали водителей простые прохожие.

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Telegram / Newsbox24.tv

Матвей Константинов
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