Водители автобусов устроили драку прямо на дороге в центре Владивостока
В центре Владивостока водители автобусов устроили драку прямо на проезжей части. На опубликованном в Сети видео — момент яростного конфликта. Его причина до конца неизвестна. Всё произошло в районе остановки "Центральная площадь".
Драка водителей во Владивостоке. Видео © Telegram / Newsbox24.tv
В пресс-службе приморского главка МВД уже отчитались о начатой проверке. Личности участников конфликта устанавливаются, заявлений в полицию по поводу драки не поступало. Кроме того, свою проверку начала городская администрация. Разнимали водителей простые прохожие.
Ранее в Свердловской области девяти- и одиннадцатиклассники устроили массовую драку из-за девочки. Несколько школьников госпитализированы. Проводится проверка.
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