Регион

Уведомления отключены

22 декабря, 19:25

На Урале несколько школьников загремели в больницу после массовой драки из-за девочки

В Свердловской области проводят проверку по факту массовой драки в школе

В Нижнем Тагиле в школе № 40 произошла массовая драка между учениками девятого и 11 классов, в результате несколько подростоков увезли в больницу. Об инциденте сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Кадры массовой драки подростков в школе № 40 Нижнего Тагила. Видео © Telegram / АН Между строк

По предварительным данным, конфликт начался из-за того, что один из одиннадцатиклассников оскорбил ученицу девятого класса. Девочка рассказала об этом своему однокласснику, который решил выяснить отношения. В результате между подростками произошла драка. При этом разногласия продолжились и на следующий день, 19 декабря, но на этот раз девятиклассника поддержали его ровесники.

Судя по кадрам, избивали они обидчика по очереди. В итоге несколько ребят были госпитализированы. По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой, в частности, будут опрошены директор и сотрудники школы.

"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит все обстоятельства происшествия. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По информации правоохранителей, один из участвовавших в драке подростков состоит на профилактическом учёте.

Брянский подросток психанул и устроил погром с дракой прямо во время урока
Брянский подросток психанул и устроил погром с дракой прямо во время урока

Ранее Лайф сообщал, что в Дагестане две школьницы жестоко избили сверстницу на глазах у других детей. Оперативникам быстро удалось установить нападавших. Ими оказались школьницы 16 и 17 лет, обеих уже поставили на учёт ПДН.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / АН Между строк

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров