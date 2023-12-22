На Урале несколько школьников загремели в больницу после массовой драки из-за девочки
В Свердловской области проводят проверку по факту массовой драки в школе
В Нижнем Тагиле в школе № 40 произошла массовая драка между учениками девятого и 11 классов, в результате несколько подростоков увезли в больницу. Об инциденте сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.
Кадры массовой драки подростков в школе № 40 Нижнего Тагила. Видео © Telegram / АН Между строк
По предварительным данным, конфликт начался из-за того, что один из одиннадцатиклассников оскорбил ученицу девятого класса. Девочка рассказала об этом своему однокласснику, который решил выяснить отношения. В результате между подростками произошла драка. При этом разногласия продолжились и на следующий день, 19 декабря, но на этот раз девятиклассника поддержали его ровесники.
Судя по кадрам, избивали они обидчика по очереди. В итоге несколько ребят были госпитализированы. По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой, в частности, будут опрошены директор и сотрудники школы.
"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит все обстоятельства происшествия. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
По информации правоохранителей, один из участвовавших в драке подростков состоит на профилактическом учёте.
Ранее Лайф сообщал, что в Дагестане две школьницы жестоко избили сверстницу на глазах у других детей. Оперативникам быстро удалось установить нападавших. Ими оказались школьницы 16 и 17 лет, обеих уже поставили на учёт ПДН.
Кадр из видео Telegram / АН Между строк