На Урале несколько школьников загремели в больницу после массовой драки из-за девочки

В Нижнем Тагиле в школе № 40 произошла массовая драка между учениками девятого и 11 классов, в результате несколько подростоков увезли в больницу. Об инциденте сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Кадры массовой драки подростков в школе № 40 Нижнего Тагила. Видео © Telegram / АН Между строк

По предварительным данным, конфликт начался из-за того, что один из одиннадцатиклассников оскорбил ученицу девятого класса. Девочка рассказала об этом своему однокласснику, который решил выяснить отношения. В результате между подростками произошла драка. При этом разногласия продолжились и на следующий день, 19 декабря, но на этот раз девятиклассника поддержали его ровесники.

Судя по кадрам, избивали они обидчика по очереди. В итоге несколько ребят были госпитализированы. По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой, в частности, будут опрошены директор и сотрудники школы.

"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит все обстоятельства происшествия. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По информации правоохранителей, один из участвовавших в драке подростков состоит на профилактическом учёте.