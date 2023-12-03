"Хватит, пожалуйста!": В Дагестане две школьницы жестоко избили сверстницу на глазах у других детей

В Махачкале задержали двух девочек-подростков, которые жестоко избили сверстницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан.

Девочки-подростки жестоко избили сверстницу в Махачкале. Видео © Telegram / Дагестанские известия

Накануне в Сети появилось видео, на котором две девочки избивают руками и ногами лежащую на земле сверстницу. Потерпевшая кричит, извиняется и умоляет их остановиться. Оперативникам быстро удалось установить нападавших. Ими оказались школьницы 16 и 17 лет, вместе с родителями их уже доставили в отделение. По данным полиции, инцидент, попавший на видео, далеко не единственный. На допросе одна из школьниц рассказала, что разборки произошли ещё 20 сентября. Избиению предшествовал длительный конфликт. В итоге очередная стычка переросла в рукоприкладство. Драка, по словам нападавшей, якобы случилась из-за того, что потерпевшая, в частности, оскорбляла её мать. Обеих напавших уже поставили на учёт ПДН.

Девочек вместе с родителями доставили в отдел полиции. Фото © Telegram / МВД по Республике Дагестан

"В отношении несовершеннолетних, а также их родителей, по окончании разбирательства будут приняты все предусмотренные законом меры", — говорится в сообщении МВД.

В СУ СК РФ по региону сообщили, что начали проверку для выяснения причин и обстоятельств произошедшего. На инцидент, кстати, также отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В телеграм-канале она написала, что одна из нападавших школьниц — каратистка. Вместе с подругой она собирает толпы подростков и избивает других детей. Мизулина пообещала отправить обращение по данной ситуации в Генпрокуратуру.