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2 декабря, 18:14

"Не надо, только не бей меня!": В Сочи отец жестоко отхлестал сына-подростка на футбольном поле

В Сочи полиция начала проверку из-за видео с избиением мальчика возле гимназии

Полиция начала проверку после появления в соцсетях видеозаписи с избиением ребёнка в Сочи, произошедшего возле одной из гимназий города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Сочи отец жестоко избил сына-подростка. Видео © Telegram / ЧП Сочи

На кадрах, сделанных неравнодушной местной жительницей, видно, что мужчина бьёт мальчика ремнём на стадионе. Также он периодически нецензурно ругает его и требует подняться на ноги. Подросток в это время кричит в отчаянии и просит отца о пощаде. Оперативники уже установили личность попавшего на камеру мужчины. В ближайшее время он будет объясняться с правоохранителями.

"В ходе проверки сотрудники полиции установили личность мужчины на видео. В ближайшее время он даст объяснение по факту инцидента. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", — заявили в ведомстве.

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Ранее Лайф сообщал, что в Волгограде двое маленьких детей ушли из дома из-за избиений отчима. Их уже передали социальной службе. В отношении матери составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей, также следователи проверяют и её сожителя.

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Кадр из видео Telegram / ЧП Сочи

Наталья Исакова
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