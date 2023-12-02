"Не надо, только не бей меня!": В Сочи отец жестоко отхлестал сына-подростка на футбольном поле

Полиция начала проверку после появления в соцсетях видеозаписи с избиением ребёнка в Сочи, произошедшего возле одной из гимназий города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Сочи отец жестоко избил сына-подростка. Видео © Telegram / ЧП Сочи

На кадрах, сделанных неравнодушной местной жительницей, видно, что мужчина бьёт мальчика ремнём на стадионе. Также он периодически нецензурно ругает его и требует подняться на ноги. Подросток в это время кричит в отчаянии и просит отца о пощаде. Оперативники уже установили личность попавшего на камеру мужчины. В ближайшее время он будет объясняться с правоохранителями.

"В ходе проверки сотрудники полиции установили личность мужчины на видео. В ближайшее время он даст объяснение по факту инцидента. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", — заявили в ведомстве.