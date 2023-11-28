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28 ноября, 09:00

В Волгограде двое маленьких детей ушли из дома из-за избиений отчима

<p>Избитые отчимом маленькие брат и сестра ушли из дома в Волгограде. Фото © Vk.com/ <a href="https://vk.com/lookingforyouk?w=wall-61839121_337856" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ищу тебя. Волгоград. Красноармейский /</a> <a href="https://vk.com/kateshka2022" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Екатерина Сергеевна</a></p>

Избитые отчимом маленькие брат и сестра ушли из дома в Волгограде. Фото © Vk.com/ Ищу тебя. Волгоград. Красноармейский / Екатерина Сергеевна

В Волгограде двое маленьких детей ушли из дома из-за побоев со стороны сожителя их матери. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

"Со слов девочки, сожитель матери её ударил, и поэтому она ушла из дома вместе с братом. Телесные повреждения подтвердились", — передаёт слова Смольяниновой РИА "Новости".

Детей обнаружили на следующие сутки и передали социальной службе. В отношении матери составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей, также следователи проверяют и сожителя женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Истязание".

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Ранее Лайф писал, что в Самаре двое 12-летних братьев-близнецов потерялись, когда ушли из дома в школу. Пропавших мальчиков обнаружила пассажирка автобуса, которая заметила пост о розыске в одной из социальных сетей. Мальчиков уже передали родителям, а полицейские разбираются в причинах случившегося.

Ян Поланин
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