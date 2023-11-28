В Волгограде двое маленьких детей ушли из дома из-за избиений отчима
Избитые отчимом маленькие брат и сестра ушли из дома в Волгограде. Фото © Vk.com/ Ищу тебя. Волгоград. Красноармейский / Екатерина Сергеевна
В Волгограде двое маленьких детей ушли из дома из-за побоев со стороны сожителя их матери. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
"Со слов девочки, сожитель матери её ударил, и поэтому она ушла из дома вместе с братом. Телесные повреждения подтвердились", — передаёт слова Смольяниновой РИА "Новости".
Детей обнаружили на следующие сутки и передали социальной службе. В отношении матери составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей, также следователи проверяют и сожителя женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Истязание".
Ранее Лайф писал, что в Самаре двое 12-летних братьев-близнецов потерялись, когда ушли из дома в школу. Пропавших мальчиков обнаружила пассажирка автобуса, которая заметила пост о розыске в одной из социальных сетей. Мальчиков уже передали родителям, а полицейские разбираются в причинах случившегося.