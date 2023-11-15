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15 ноября, 08:10

В Сибири спасли от голодной смерти восьмерых детей, замерзавших в доме алкоголиков

В Красноярском крае спасли восьмерых детей, которые жили в доме без тепла и еды

<p>Под Красноярском обнаружили восемь детей, которые жили в доме без еды и тепла. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mvd_24/7727" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД 24"</a></p>

Под Красноярском обнаружили восемь детей, которые жили в доме без еды и тепла. Фото © Telegram / "МВД 24"

В селе Усть-Пит Красноярского края обнаружили восьмерых детей в возрасте от 1 до 15 лет, которые жили в доме без тепла и еды. Комнаты напоминали свалку из вещей и мусора, тогда как дети находились без присмотра родителей.

"В доме, в котором проживали несовершеннолетние, на момент прибытия сотрудников полиции присутствовали посторонние люди и распивали спиртные напитки, 32-летняя мать в это время дома не находилась. По месту проживания детей отсутствовала приготовленная пища и продукты питания. В доме было холодно, он был захламлён и находился в антисанитарном состоянии", — сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Детей спасли и отправили в специализированные учреждения. Их жизни ничего не угрожает. Ожидается, что горе-мать привлекут к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Примечательно, что ранее женщина уже имела дело с судом. Её привлекали к ответственности по аналогичным причинам.

Семерых детей доставили в отделение полиции после визита силовиков в частный детсад в Москве

Семерых детей доставили в отделение полиции после визита силовиков в частный детсад в Москве

Ранее Лайф писал, что в Астрахани обнаружили двух маленьких сестёр, которые гуляли без присмотра. Одна из девочек, которой на вид примерно год, могла провести на улице целую ночь. Мать детей разыскали, ей пришлось объясняться с полицией.

Ян Поланин
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