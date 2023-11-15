В Сибири спасли от голодной смерти восьмерых детей, замерзавших в доме алкоголиков

В селе Усть-Пит Красноярского края обнаружили восьмерых детей в возрасте от 1 до 15 лет, которые жили в доме без тепла и еды. Комнаты напоминали свалку из вещей и мусора, тогда как дети находились без присмотра родителей.

"В доме, в котором проживали несовершеннолетние, на момент прибытия сотрудников полиции присутствовали посторонние люди и распивали спиртные напитки, 32-летняя мать в это время дома не находилась. По месту проживания детей отсутствовала приготовленная пища и продукты питания. В доме было холодно, он был захламлён и находился в антисанитарном состоянии", — сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Детей спасли и отправили в специализированные учреждения. Их жизни ничего не угрожает. Ожидается, что горе-мать привлекут к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Примечательно, что ранее женщина уже имела дело с судом. Её привлекали к ответственности по аналогичным причинам.