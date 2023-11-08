Семерых детей доставили в отделение полиции после визита силовиков в частный детсад в Москве

В Москве семерых детей из частного детсада Smile Fish доставили в отделение полиции после визита силовиков в учреждение. Об этом сообщает SHOТ. Родителей малышей известие об этом привело в шок, они отпросились с работы, чтобы забрать их домой. Самому младшему ребёнку один год и восемь месяцев, а самому старшему — шесть лет.

В Москве полицейские доставили семерых воспитанников детсада Smile Fish в отделение. Видео © Telegram / SHOT

Уточняется, что в детский сад на Войковской улице пришли восемь сотрудников полиции. Они потребовали у управляющей детсадом документы, которые разрешают ухаживать за чужими детьми. Девушка уехала за ними в офис, а в это время воспитанников забрали в отделение.

По словам управляющей, полицейские уже на протяжении двух недель регулярно приходят в детсад и требуют документы. Она также добавила, что бумаги им предоставляли, но на этом проверки не завершились. Управляющая указала, что это началось после жалоб на шум от одной из соседок — учреждение находится в жилом доме.

"Мы ни с кем бизнес не делим. Единственное — вопрос у нас был с соседкой. Почему-то ей не понравилось, что у нас там детки. Хотя у нас шума нет. Это ей не понравилось. Она решила, видимо, натравить все проверки, хотя мы уже все документы предоставляли", — сказала управляющая детского сада Александра.

Управляющая детсада Smile Fish на Войковской улице в Москве рассказала о том, как детей отвезли в полицию. Видео © Telegram / SHOT

По её словам, сотрудники полиции никак не объяснили, почему детей забрали в отделение. Руководство учреждения намерено обращаться в прокуратуру из-за этого инцидента. Известно, что сеть домашних детских садов Smile Fish только в Москве имеет более 80 филиалов. Всего она работает в России уже 38 лет, сады расположены на первых этажах жилых домов. В каждой группе занимаются не более 16 детей.