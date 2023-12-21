Брянский подросток психанул и устроил погром с дракой прямо во время урока
SHOT: В Брянске школьник разгромил кабинет и избил одноклассников на уроке
В Брянске восьмиклассник разгромил кабинет во время урока и набросился на одноклассников. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл утром в четверг, 21 декабря, в гимназии № 3.
Последствия разгрома школьного кабинета в брянской гимназии № 3. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, один из учеников во время урока стал свистеть, когда учительница объясняла материал. Она сделала подростку замечание. Успокоиться мальчика попросили и его одноклассники. Однако это привело подростка в бешенство: он тут же стал громить кабинет, переворачивать парты и выгонять всех в коридор. С некоторыми учениками разъярённый подросток вдобавок затеял драку. В итоге дерущихся ребят удалось растащить. В школу уже прибыли полицейские и психологи.
Ранее Лайф писал, что 7 декабря ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. В результате нападения погибла одна школьница, ещё пятеро детей пострадали. Сама 14-летняя ученица свела счёты с жизнью. По делу были задержаны отец девочки, гендиректор частной охранной организации, завхоз школы и охранница, которая в тот день была на посту. Причём всех, кроме завхоза, суд сначала отправил в СИЗО. 15 декабря отца школьницы отправили под домашний арест, как охранницу и гендиректора охранной фирмы.
Кадр из видео Telegram / SHOT