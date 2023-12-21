Брянский подросток психанул и устроил погром с дракой прямо во время урока

В Брянске восьмиклассник разгромил кабинет во время урока и набросился на одноклассников. Как сообщает SHOT , инцидент произошёл утром в четверг, 21 декабря, в гимназии № 3.

По информации телеграм-канала, один из учеников во время урока стал свистеть, когда учительница объясняла материал. Она сделала подростку замечание. Успокоиться мальчика попросили и его одноклассники. Однако это привело подростка в бешенство: он тут же стал громить кабинет, переворачивать парты и выгонять всех в коридор. С некоторыми учениками разъярённый подросток вдобавок затеял драку. В итоге дерущихся ребят удалось растащить. В школу уже прибыли полицейские и психологи.