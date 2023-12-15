Гендиректора ЧОО, охранявшей брянскую гимназию № 5, отпустили под залог

Генерального директора компании, которая занималась охраной брянской гимназии, где 14-летняя девочка устроила стрельбу, отпустили под залог в полтора миллиона рублей. 11 декабря Сергея Поддубного, возглавляющего ЧОО "Агентство Экскалибур", арестовали на два месяца.

Директор компании, занимавшейся охраной гимназии № 5 в Брянске, участвует по видеосвязи в заседании суда. Видео © Telegram / SHOT

Мужчину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. При этом Поддубный заявил, что до сих пор не понимает, в чём его вина и что он нарушил. Мужчина подчеркнул, что металлическая рамка в школе одинаково реагирует на разные предметы — будь то мелочь, ключи или оружие.

"Сотрудник Следственного комитета допрашивал меня три раза, но не объяснил, какое нарушение обязанностей я допустил. Затрудняюсь ответить [на вопрос о признании себя виновным]", — сказал Поддубный.