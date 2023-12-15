Гендиректора ЧОО, охранявшей брянскую гимназию № 5, отпустили под залог
Генерального директора компании, которая занималась охраной брянской гимназии, где 14-летняя девочка устроила стрельбу, отпустили под залог в полтора миллиона рублей. 11 декабря Сергея Поддубного, возглавляющего ЧОО "Агентство Экскалибур", арестовали на два месяца.
Директор компании, занимавшейся охраной гимназии № 5 в Брянске, участвует по видеосвязи в заседании суда. Видео © Telegram / SHOT
Мужчину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. При этом Поддубный заявил, что до сих пор не понимает, в чём его вина и что он нарушил. Мужчина подчеркнул, что металлическая рамка в школе одинаково реагирует на разные предметы — будь то мелочь, ключи или оружие.
"Сотрудник Следственного комитета допрашивал меня три раза, но не объяснил, какое нарушение обязанностей я допустил. Затрудняюсь ответить [на вопрос о признании себя виновным]", — сказал Поддубный.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В 2009 году мужчину судили за мошенничество, в 2012-м — по статье "Воспрепятствование проведению собрания, митинга, шествия или участию в них". Добавим, что заместителю директора гимназии Ларисе Католиковой смягчили меру пресечения с домашнего ареста на запрет некоторых действий. Пока ей запретили общаться с другими участниками дела.
Как сообщал Лайф, 7 декабря ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. Она стреляла из помпового ружья, украденного у отца. В результате нападения погибла одна школьница, ещё пятеро детей пострадали. Сама 14-летняя ученица свела счёты с жизнью. По делу были задержаны отец девочки, гендиректор частной охранной организации, завхоз школы и охранница, которая в тот день была на посту. Причём всех, кроме завхоза, суд сначала отправил в СИЗО. 15 декабря отца школьницы отправили под домашний арест, как и охранницу.
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