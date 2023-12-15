Суд смягчил меру пресечения отцу девочки, стрелявшей в брянской школе

Брянский областной суд смягчил меру пресечения отцу 14-летней девочки, которая устроила стрельбу в школе. Дмитрия Афанаскина отпустили из СИЗО, но запретили ему пользоваться мобильным телефоном и Интернетом, а также не разрешили общаться с фигурантами дела.

На прошлой неделе Советский районный суд Брянска арестовал мужчину на два месяца. Тогда сообщалось, что он пробудет в СИЗО до 7 февраля.

Отца стрелявшей в брянской школе девочки отпустили из СИЗО. Видео © SHOT

Афанаскин заявлял, что его дочь стала агрессивной из-за того, что вела дневник в Сети. Следователи же, изучившие записи девочки, пришли к выводу, что мужчина оказывал физическое и психологическое насилие на школьницу. Примечательно, что сам фигурант полностью отрицает любое насилие над дочерью. Обвиняемый добавил, что одинаково любил детей и не представляет, как кого-то можно любить больше.