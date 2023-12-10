Отца устроившей стрельбу в брянской гимназии школьницы арестовали на два месяца

Советский районный суд Брянска арестовал на два месяца отца 14-летней школьницы Алины, которая устроила стрельбу в гимназии № 5, а затем покончила с собой. Мужчина пробудет в СИЗО до 7 февраля. Теперь он планирует доказать, что дочь "зомбировали" в Сети, сообщает SHOT.

Отец девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, в зале суда, который заключил его под стражу. Видео © Telegram / SHOT

По словам отца школьницы, девочка стала агрессивной из-за того, что вела дневник в Сети. При этом сторона обвинения настаивает, что именно мужчина довёл дочь до самоубийства. К такому выводу следователи пришли после прочтения десяти дневников школьницы, где та рассказывала о физическом и психологическом насилии со стороны отца.

Мужчина же подчёркивает, что описанное в них — результат манипуляций взрослых из Сети. Он заявил, что был любящим отцом и жил ради дочерей-близняшек: покупал одинаковую одежду, давал деньги на карманные расходы, а этим летом даже возил на море. Девочки хорошо учились и спали в одной комнате, однако около года назад одна из сестёр изменилась. Она стала более закрытой и агрессивной — до такой степени, что отец даже боялся к ней подходить. Родители хотели сводить дочь к психологу, но не успели. Школьница украла у отца помповое ружьё и пошла с ним в гимназию.