Двоих раненных при стрельбе в брянской гимназии подростков ввели в кому

Как пишет телеграм-канал, одному из мальчиков картечь попала в левое предплечье, бедро, колено и грудную клетку. Врачи провели пациенту операцию по сращиванию костей левой руки и вставили спицы в ногу. УЗИ показало, что внутренние органы не пострадали. На данный момент школьник лежит в палате интенсивной терапии в отделении травматологии и ортопедии и находится в стабильно тяжёлом состоянии, как и его одноклассник.

У второго пострадавшего ранения лёгкого, селезёнки, спины, поясницы и левого плеча. Из его тела медики достали семь металлических дробей. При этом ещё несколько всё же осталось внутри — у врачей не получилось их извлечь, так как это может быть опасно. Специалисты провели подростку операцию, в результате чего кровотечение из селезёнки остановилось, также хирурги ушили семимиллиметровое отверстие в диафрагме. Кроме того, неврологи заподозрили у мальчика повреждение локтевого и лучевого нервов. Сейчас за двумя школьниками пристально следят врачи.