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9 декабря, 14:23

Охранницу брянской гимназии, где произошла стрельба, арестовали на два месяца

<p>Галина Черткова. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/60283" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Галина Черткова. Обложка © Telegram / SHOT

Советский районный суд Брянска отправил на два месяца в СИЗО сотрудницу ЧОО "Агентство Экскалибур" Галину Черткову, охранявшую гимназию № 5. Женщину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказал судья.

При этом адвокат 51-летней Чертковой просил для неё домашний арест, поскольку та страдает инсулинозависимым сахарным диабетом с осложнениями. Однако суд решил арестовать женщину до 6 февраля 2024 года. На заседании сама Черткова заявила, что не считает себя виновной в произошедшем.

Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5: девочка украла помповое ружьё у отца, прошла в учебное заведение и убила одну школьницу. Ещё пятеро детей пострадали, сама нападавшая свела счёты с жизнью. В субботу, 9 декабря, суд на два месяца арестовал гендиректора ЧОО "Агентство Экскалибур" Сергея Поддубного. Также меры пресечения ожидает отец 14-летней девочки-стрелка.

Брянские власти выплатят компенсацию семьям пострадавших при стрельбе в гимназии

Брянские власти выплатят компенсацию семьям пострадавших при стрельбе в гимназии

Наталья Исакова
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