Охранницу брянской гимназии, где произошла стрельба, арестовали на два месяца

Советский районный суд Брянска отправил на два месяца в СИЗО сотрудницу ЧОО "Агентство Экскалибур" Галину Черткову, охранявшую гимназию № 5. Женщину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказал судья.

При этом адвокат 51-летней Чертковой просил для неё домашний арест, поскольку та страдает инсулинозависимым сахарным диабетом с осложнениями. Однако суд решил арестовать женщину до 6 февраля 2024 года. На заседании сама Черткова заявила, что не считает себя виновной в произошедшем.