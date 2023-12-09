Охранницу брянской гимназии, где произошла стрельба, арестовали на два месяца
Галина Черткова. Обложка © Telegram / SHOT
Советский районный суд Брянска отправил на два месяца в СИЗО сотрудницу ЧОО "Агентство Экскалибур" Галину Черткову, охранявшую гимназию № 5. Женщину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказал судья.
При этом адвокат 51-летней Чертковой просил для неё домашний арест, поскольку та страдает инсулинозависимым сахарным диабетом с осложнениями. Однако суд решил арестовать женщину до 6 февраля 2024 года. На заседании сама Черткова заявила, что не считает себя виновной в произошедшем.
Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5: девочка украла помповое ружьё у отца, прошла в учебное заведение и убила одну школьницу. Ещё пятеро детей пострадали, сама нападавшая свела счёты с жизнью. В субботу, 9 декабря, суд на два месяца арестовал гендиректора ЧОО "Агентство Экскалибур" Сергея Поддубного. Также меры пресечения ожидает отец 14-летней девочки-стрелка.