Брянские власти выплатят компенсацию семьям пострадавших при стрельбе в гимназии
Богомаз: Семья погибшей при стрельбе в Брянске школьницы получит миллион рублей
Семьи детей, пострадавших при стрельбе в брянской гимназии № 5, получат материальную компенсацию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он назвал произошедшее "общей бедой" и подчеркнул, что долг властей сейчас — поддержать семьи тех, кого затронула трагедия.
"Один миллион рублей из областного бюджета получит семья погибшей девочки, по 500 тысяч рублей — семьи тех ребят, кто получил тяжёлые ранения, по 300 тысяч — ранения лёгкой степени", — написал Богомаз в телеграм-канале.
В настоящее время медики продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим детям, добавил глава региона.
Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5: девочка украла помповое ружьё у отца, прошла в учебное заведение и убила одну школьницу. Ещё пятеро детей пострадали, сама нападавшая свела счёты с жизнью. В субботу, 9 декабря, суд на два месяца арестовал гендиректора ЧОО "Агентство Экскалибур", а также сотрудницу охранного предприятия, которая работала в гимназии. Задержан отец 14-летней девочки-стрелка, которого обвиняют в небрежном хранении оружия и доведении дочери до самоубийства. Кроме того, задержали замдиректора учебного заведения.
ТАСС / Надежда Михеева