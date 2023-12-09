Регион

Уведомления отключены

9 декабря, 14:07

Брянские власти выплатят компенсацию семьям пострадавших при стрельбе в гимназии

Богомаз: Семья погибшей при стрельбе в Брянске школьницы получит миллион рублей

Семьи детей, пострадавших при стрельбе в брянской гимназии № 5, получат материальную компенсацию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он назвал произошедшее "общей бедой" и подчеркнул, что долг властей сейчас — поддержать семьи тех, кого затронула трагедия.

"Один миллион рублей из областного бюджета получит семья погибшей девочки, по 500 тысяч рублей — семьи тех ребят, кто получил тяжёлые ранения, по 300 тысяч — ранения лёгкой степени", — написал Богомаз в телеграм-канале.

Всё в игрушках и цветах: В Брянске похоронили убитую одноклассницей школьницу

Всё в игрушках и цветах: В Брянске похоронили убитую одноклассницей школьницу

В настоящее время медики продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим детям, добавил глава региона.

Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5: девочка украла помповое ружьё у отца, прошла в учебное заведение и убила одну школьницу. Ещё пятеро детей пострадали, сама нападавшая свела счёты с жизнью. В субботу, 9 декабря, суд на два месяца арестовал гендиректора ЧОО "Агентство Экскалибур", а также сотрудницу охранного предприятия, которая работала в гимназии. Задержан отец 14-летней девочки-стрелка, которого обвиняют в небрежном хранении оружия и доведении дочери до самоубийства. Кроме того, задержали замдиректора учебного заведения.

Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске подростков после операции

Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске подростков после операции

Обложка ©

ТАСС / Надежда Михеева

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дети
  • Региональные власти
  • Политика
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров