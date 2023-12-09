Брянские власти выплатят компенсацию семьям пострадавших при стрельбе в гимназии

Семьи детей, пострадавших при стрельбе в брянской гимназии № 5, получат материальную компенсацию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он назвал произошедшее "общей бедой" и подчеркнул, что долг властей сейчас — поддержать семьи тех, кого затронула трагедия.

"Один миллион рублей из областного бюджета получит семья погибшей девочки, по 500 тысяч рублей — семьи тех ребят, кто получил тяжёлые ранения, по 300 тысяч — ранения лёгкой степени", — написал Богомаз в телеграм-канале.