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9 декабря, 13:46

"Украшали холл к Новому году": Охранница брянской гимназии рассказала, почему на входе не было рамки металлоискателя

Охранница брянской гимназии № 5 заявила, что школьница пронесла ружьё скрытно

Охранница брянской гимназии № 5 Галина Черткова не считает себя виновной в произошедшем. На опубликованном SHOT видео — то, как 51-летняя женщина объясняет, почему пропустила восьмиклассницу с оружием.

Охранница брянской гимназии № 5 не считает себя виновной. Видео © SHOT

"Явный подозрительный предмет я не видела... Даже когда я вижу что-то подозрительное, да, конечно, я этих ребят [осматриваю]. То, что несла эта девочка, в глаза не бросалось... Тем более, как говорят, она несла его (ружьё. — Прим. Лайфа) в тубусе... То есть это скрытый пронос", — сказала она.

Гендиректора ЧОО, охранявшей брянскую гимназию № 5, арестовали до 6 февраля

Гендиректора ЧОО, охранявшей брянскую гимназию № 5, арестовали до 6 февраля

По словам Галины, в день трагедии всё было как обычно, а стрелявшая девочка пришла в школьной форме и со своей сестрой-близняшкой. Перед вторым уроком она переоделась в чёрное. Женщина добавила, что всегда внимательно смотрит, кто заходит в гимназию, а отсутствие рамки металлодетектора объяснила тем, что за день до трагедии в заведении украшали холл к Новому году. В связи с этим её убрали, уверяет Галина, которая работала в охране в гимназии № 5 шесть лет. Суд арестовал женщину на два месяца — до 6 февраля 2024 года.

Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5: девочка украла помповое ружьё у отца, прошла в учебное заведение и убила одну школьницу. Ещё пятеро детей пострадали, сама нападавшая свела счёты с жизнью. Силовики задержали гендиректора и сотрудницу охранной организации, работавшей в гимназии, а также отца 14-летней девочки, которого обвиняют в небрежном хранении оружия и доведении дочери до самоубийства. Кроме того, задержали замдиректора заведения. Погибшую девочку уже похоронили.

Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске подростков после операции

Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске подростков после операции

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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