"Украшали холл к Новому году": Охранница брянской гимназии рассказала, почему на входе не было рамки металлоискателя

"Явный подозрительный предмет я не видела... Даже когда я вижу что-то подозрительное, да, конечно, я этих ребят [осматриваю] . То, что несла эта девочка, в глаза не бросалось... Тем более, как говорят, она несла его (ружьё. — Прим. Лайфа) в тубусе... То есть это скрытый пронос", — сказала она.

По словам Галины, в день трагедии всё было как обычно, а стрелявшая девочка пришла в школьной форме и со своей сестрой-близняшкой. Перед вторым уроком она переоделась в чёрное. Женщина добавила, что всегда внимательно смотрит, кто заходит в гимназию, а отсутствие рамки металлодетектора объяснила тем, что за день до трагедии в заведении украшали холл к Новому году. В связи с этим её убрали, уверяет Галина, которая работала в охране в гимназии № 5 шесть лет. Суд арестовал женщину на два месяца — до 6 февраля 2024 года.