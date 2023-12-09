"Украшали холл к Новому году": Охранница брянской гимназии рассказала, почему на входе не было рамки металлоискателя
Охранница брянской гимназии № 5 заявила, что школьница пронесла ружьё скрытно
Охранница брянской гимназии № 5 Галина Черткова не считает себя виновной в произошедшем. На опубликованном SHOT видео — то, как 51-летняя женщина объясняет, почему пропустила восьмиклассницу с оружием.
Охранница брянской гимназии № 5 не считает себя виновной. Видео © SHOT
"Явный подозрительный предмет я не видела... Даже когда я вижу что-то подозрительное, да, конечно, я этих ребят [осматриваю]. То, что несла эта девочка, в глаза не бросалось... Тем более, как говорят, она несла его (ружьё. — Прим. Лайфа) в тубусе... То есть это скрытый пронос", — сказала она.
По словам Галины, в день трагедии всё было как обычно, а стрелявшая девочка пришла в школьной форме и со своей сестрой-близняшкой. Перед вторым уроком она переоделась в чёрное. Женщина добавила, что всегда внимательно смотрит, кто заходит в гимназию, а отсутствие рамки металлодетектора объяснила тем, что за день до трагедии в заведении украшали холл к Новому году. В связи с этим её убрали, уверяет Галина, которая работала в охране в гимназии № 5 шесть лет. Суд арестовал женщину на два месяца — до 6 февраля 2024 года.
Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5: девочка украла помповое ружьё у отца, прошла в учебное заведение и убила одну школьницу. Ещё пятеро детей пострадали, сама нападавшая свела счёты с жизнью. Силовики задержали гендиректора и сотрудницу охранной организации, работавшей в гимназии, а также отца 14-летней девочки, которого обвиняют в небрежном хранении оружия и доведении дочери до самоубийства. Кроме того, задержали замдиректора заведения. Погибшую девочку уже похоронили.