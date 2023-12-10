Завхоза брянской гимназии, где произошла стрельба, отправили под домашний арест
SHOT: Суд отправил под домашний арест завхоза брянской гимназии № 5
Заместителя директора брянской гимназии № 5 Ларису Католикову, отвечающую за административно-хозяйственную работу, отправили под домашний арест. Как сообщает SHOT, женщину освободили в зале суда.
Ларису Католикову освободили в зале суда. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, на домашнем аресте 51-летняя Католикова будет находиться до 7 февраля. Выходить на улицу ей можно только для посещения СК и больницы. На судебном заседании женщина расплакалась и частично признала свою вину по делу о халатности. При этом она утверждала, что в гимназии были созданы все условия для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно и безопасно.
Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса украла у отца помповое ружьё "Бекас-3" и устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. В результате погибла одна школьница, её уже похоронили. Ещё пятеро детей пострадали, а сама 14-летняя напавшая свела счёты с жизнью. Силовики задержали замдиректора учебного заведения, а гендиректора ЧОО "Агентство Экскалибур" Сергея Поддубного и охранницу учебного заведения суд отправил в СИЗО. Также меры пресечения ожидает отец 14-летней девочки-стрелка. Его обвиняют не только в небрежном хранении оружия, но и в доведении до самоубийства несовершеннолетней дочери.
Кадр из видео Telegram / SHOT