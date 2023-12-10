Завхоза брянской гимназии, где произошла стрельба, отправили под домашний арест

По данным телеграм-канала, на домашнем аресте 51-летняя Католикова будет находиться до 7 февраля. Выходить на улицу ей можно только для посещения СК и больницы. На судебном заседании женщина расплакалась и частично признала свою вину по делу о халатности. При этом она утверждала, что в гимназии были созданы все условия для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно и безопасно.