"Были все условия для безопасности детей": Завхоз брянской гимназии расплакалась в суде

Заместитель директора брянской гимназии № 5 Лариса Католикова, отвечающая за административно-хозяйственную работу, лишь частично признала вину по делу о халатности. Видео из зала суда публикует SHOT. По словам 51-летней женщины, были созданы все условия, чтобы детям в школе было комфортно и безопасно.

Завхоз брянской гимназии расплакалась в суде. Видео © SHOT

"Контрольно-пропускной пункт функционировал, все камеры работали, охранник находился на рабочем месте, светло, комфортно. Я понимала бы, если бы ребёнок упал в открытый люк или оголённый провод убил бы. Но этот случай, я не знаю..." — пояснила завхоз.