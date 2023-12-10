"Были все условия для безопасности детей": Завхоз брянской гимназии расплакалась в суде
Завхоз брянской гимназии № 5 частично признала свою вину по делу о халатности
Заместитель директора брянской гимназии № 5 Лариса Католикова, отвечающая за административно-хозяйственную работу, лишь частично признала вину по делу о халатности. Видео из зала суда публикует SHOT. По словам 51-летней женщины, были созданы все условия, чтобы детям в школе было комфортно и безопасно.
Завхоз брянской гимназии расплакалась в суде. Видео © SHOT
"Контрольно-пропускной пункт функционировал, все камеры работали, охранник находился на рабочем месте, светло, комфортно. Я понимала бы, если бы ребёнок упал в открытый люк или оголённый провод убил бы. Но этот случай, я не знаю..." — пояснила завхоз.
По данным телеграм-канала, Лариса работала в прогремевшей на всю страну гимназии последние пять лет. В ходе допроса выяснилось, что у неё была онкология, а сын служит в зоне проведения спецоперации. Тем не менее расплакавшейся в суде женщине грозит до семи лет лишения свободы.
"Было трое детей, осталось двое": Отец напавшей на брянскую гимназию девочки расплакался в зале суда
Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса украла у отца помповое ружьё "Бекас-3" и устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. В результате погибла одна школьница, её уже похоронили. Ещё пятеро детей пострадали, а сама 14-летняя нападавшая свела счёты с жизнью. Силовики задержали замдиректора учебного заведения, а гендиректора ЧОО "Агентство Экскалибур" Сергея Поддубного и охранницу учебного заведения суд отправил в СИЗО. По словам отца девочки, её "загипнотизировали" в социальных сетях.