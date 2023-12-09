Отец стрелявшей в брянской гимназии девочки заявил, что её "загипнотизировали" в соцсетях
Суд в Брянске до 72 часов продлил задержание отца стрелявшей в гимназии девочки
Отца школьницы, которая открыла стрельбу по одноклассникам в брянской гимназии, не стали арестовывать в субботу, 9 декабря. Задержание мужчины продлили до 72 часов.
Отец стрелявшей в брянской гимназии девочки. Видео © Telegram / SHOT
Как сообщает SHOT, на суде мужчина признал, что допустил небрежность в хранении оружия, но категорически отрицает, что довёл дочь до самоубийства. Заседание по избранию меры пресечения перенесли на воскресенье по просьбе его супруги, которая пообещала раскрыть новые детали взаимоотношений внутри семьи.
Также отец стрелявшей школьницы рассказал, что девочка общалась с кем-то в соцсетях и её как будто кто-то "загипнотизировал". Однако, по данным телеграм-канала, у следователей иное мнение: считают, что мужчина унижал свою дочь. Свидетели также указали, что отец периодически применял к школьнице физическое насилие. Обвинение настаивает на том, чтобы мужчина оставался под стражей, чтобы уберечь от повторения сестру-близнеца стрелявшей девочки.
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Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. Она стреляла из помпового ружья, украденного у отца. В результате нападения погибла одна школьница, ещё пятеро детей пострадали. Сама 14-летняя школьница свела счёты с жизнью. Суд отправил в СИЗО гендиректора ЧОО "Агентство Экскалибур" Сергея Поддубного и охранницу учебного заведения.
Telegram / SHOT