Отец стрелявшей в брянской гимназии девочки заявил, что её "загипнотизировали" в соцсетях

Как сообщает SHOT, на суде мужчина признал, что допустил небрежность в хранении оружия, но категорически отрицает, что довёл дочь до самоубийства. Заседание по избранию меры пресечения перенесли на воскресенье по просьбе его супруги, которая пообещала раскрыть новые детали взаимоотношений внутри семьи.

Также отец стрелявшей школьницы рассказал, что девочка общалась с кем-то в соцсетях и её как будто кто-то "загипнотизировал". Однако, по данным телеграм-канала, у следователей иное мнение: считают, что мужчина унижал свою дочь. Свидетели также указали, что отец периодически применял к школьнице физическое насилие. Обвинение настаивает на том, чтобы мужчина оставался под стражей, чтобы уберечь от повторения сестру-близнеца стрелявшей девочки.