"Было трое детей, осталось двое": Отец напавшей на брянскую гимназию девочки расплакался в зале суда

Отец восьмиклассницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии № 5, расплакался в зале суда. На опубликованном SHOT видео — слова 53-летнего Дмитрия А. в "аквариуме". По словам мужчины, ничего не предвещало беды, а за день до трагедии дочери-близняшки поздравили его с днём рождения.

Отец напавшей на брянскую гимназию девочки расплакался в суде. Видео © SHOT

"Было трое детей, осталось двое, сегодня дочь похоронили", — сказал он.

Теперь мужчине, на которого завели дело по двум статьям, грозит до 17 лет лишения свободы. Его супруга привлечена к процессу в качестве свидетеля.