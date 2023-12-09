"Было трое детей, осталось двое": Отец напавшей на брянскую гимназию девочки расплакался в зале суда
Отец устроившей стрельбу в брянской гимназии девочки расплакался на суде
Отец восьмиклассницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии № 5, расплакался в зале суда. На опубликованном SHOT видео — слова 53-летнего Дмитрия А. в "аквариуме". По словам мужчины, ничего не предвещало беды, а за день до трагедии дочери-близняшки поздравили его с днём рождения.
Отец напавшей на брянскую гимназию девочки расплакался в суде. Видео © SHOT
"Было трое детей, осталось двое, сегодня дочь похоронили", — сказал он.
Теперь мужчине, на которого завели дело по двум статьям, грозит до 17 лет лишения свободы. Его супруга привлечена к процессу в качестве свидетеля.
Дмитрий работал в частном охранном предприятии, увлекался охотой и любил пострелять по банкам. На допросе он признался, что не заметил пропажу ружья. Именно он научил девочку обращаться с оружием.
Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. Она стреляла из помпового ружья, украденного у отца. В результате нападения погибла одна школьница, ещё пятеро детей пострадали. Сама 14-летняя школьница свела счёты с жизнью. Суд отправил в СИЗО гендиректора ЧОО "Агентство Экскалибур" Сергея Поддубного и охранницу учебного заведения.