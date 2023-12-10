Отец стрелявшей в брянской гимназии девочки заявил, что её дневник вёл взрослый человек
Отец стрелявшей в брянской школе девочки считает, что её загипнотизировали
Отец школьницы, которая открыла стрельбу в брянской гимназии, заявил, что в дневниках дочери "был взрослый текст". Мужчина считает, что кто-то загипнотизировал ребёнка, пишет SHOT.
Отец девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, в зале суда, который арестовал его на два месяца. Видео © Telegram / SHOT
"Там [в дневнике] большие расхождения, там многие нестыковки в этих написаниях. По ходу, человек завладел этим аккаунтом, или как-то проник, или загипнотизировал ребёнка, что она стала такой и за свои действия не отвечала", — заявил мужчина.
По его словам, поведение девочки начало ухудшаться более полугода назад. Мужчина утверждает, что призывал супругу отвести дочь к психологу или дать ей попить таблетки, так как девочка в тот период была крайне нервозной и неспокойной.
При этом он полностью отрицает любое насилие над дочерью. Обвиняемый добавил, что одинаково любил близняшек и не представляет, как кого-то можно любить больше.
Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. Она стреляла из помпового ружья, украденного у отца. В результате нападения погибла одна школьница, ещё пятеро детей пострадали. Сама 14-летняя ученица свела счёты с жизнью. Суд отправил в СИЗО гендиректора ЧОО "Агентство Экскалибур" Сергея Поддубного и охранницу учебного заведения. Завхоза школы поместили под домашний арест. Отца устроившей стрельбу школьницы арестовали на два месяца.
Telegram / SHOT