Схвативший первую пулю брянский школьник пришёл в себя и заверил, что девочку-стрелка никто не унижал
Раненый школьник спас двух друзей во время стрельбы в брянской школе
Отец первого раненного при стрельбе в брянской гимназии мальчика рассказал, как его сын спас одноклассников во время ЧП. По его словам, после начала стрельбы учительница выкрикнула в адрес напавшей: "Что ты делаешь?" После этого она спряталась под свой стол, а дети легли под парты.
"Сын сидел за третьей партой, почти в середине класса. Он был ранен первым выстрелом в левое плечо. Когда он услышал, как упало ружьё, понял, что надо бежать. В шоковом состоянии забрал двух ребят из класса, и они вместе побежали к знакомому мальчику, который живёт рядом со школой. Его бабушка вызвала скорую и оказала первую помощь", — сообщил отец мальчика в беседе с "Газетой.Ru".
Его сын находится в больнице в Брянске. Он в сознании, врачи оценивают его состояние как стабильное, сейчас с ним работают психологи. Отец ребёнка отметил, что, скорее всего, стрелявшая не целилась в кого-то конкретного, а просто продвигалась в центр класса и палила. Мужчина уверен, что в отношении восьмиклассницы никакого буллинга не было, и он может охарактеризовать восьмиклассницу как "абсолютно спокойную девочку". По рассказам сына, в классе девочку никогда не унижали.
Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса гимназии № 5 Брянска зашла в учебное заведение и открыла огонь из взятого у отца помпового ружья. Одна школьница погибла, ещё пятеро детей пострадали. Стрелявшая свела счёты с жизнью. После трагедии возбуждено четыре уголовных дела. Одно из них против отца Алины — мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
ТАСС / Надежда Михеева