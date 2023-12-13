Схвативший первую пулю брянский школьник пришёл в себя и заверил, что девочку-стрелка никто не унижал

Отец первого раненного при стрельбе в брянской гимназии мальчика рассказал, как его сын спас одноклассников во время ЧП. По его словам, после начала стрельбы учительница выкрикнула в адрес напавшей: "Что ты делаешь?" После этого она спряталась под свой стол, а дети легли под парты.

"Сын сидел за третьей партой, почти в середине класса. Он был ранен первым выстрелом в левое плечо. Когда он услышал, как упало ружьё, понял, что надо бежать. В шоковом состоянии забрал двух ребят из класса, и они вместе побежали к знакомому мальчику, который живёт рядом со школой. Его бабушка вызвала скорую и оказала первую помощь", — сообщил отец мальчика в беседе с "Газетой.Ru".