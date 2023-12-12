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12 декабря, 19:10

Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в брянской школе

Мурашко: Угрозы жизни пострадавших при стрельбе в Брянске детей нет

Пострадавшие при стрельбе в Брянске школьники находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизни нет. Как рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сейчас они получают необходимое лечение.

"Все стабильны, дети получают лечение. Критического состояния нет ни у кого, угрозы жизни нет, оперативные вмешательства все проведены, дети получают лечение", — приводит слова Мурашко РИА "Новости".

Учительница-героиня из Брянска, закрывшая собой детей от пуль, впервые рассказала о стрельбе

Учительница-героиня из Брянска, закрывшая собой детей от пуль, впервые рассказала о стрельбе

Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса гимназии № 5 Брянска зашла в учебное заведение и открыла огонь из взятого у отца помпового ружья. Одна школьница погибла, ещё пятеро детей пострадали. Стрелявшая свела счёты с жизнью. После трагедии возбуждено четыре уголовных дела. Одно из них против отца Алины — мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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t.me / Минздрав России

Александра Мышляева
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