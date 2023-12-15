Регион

Уведомления отключены

15 декабря, 09:30

Охранницу брянской гимназии, где произошла стрельба, выпустили из СИЗО

Брянский областной суд выпустил охранницу гимназии в Брянске, где произошла стрельба, из СИЗО. Меру пресечения женщине заменили на домашний арест.

"Меру пресечения в виде заключения под стражу заменить на домашний арест",  сказал судья.

Арестованная охранница не была обязана дежурить в брянской гимназии в день стрельбы

Арестованная охранница не была обязана дежурить в брянской гимназии в день стрельбы

Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. Она стреляла из помпового ружья, украденного у отца. В результате нападения погибла одна школьница, ещё пятеро детей пострадали. Сама 14-летняя ученица свела счёты с жизнью. Задержаны по делу были отец девочки, гендиректор частной охранной организации, завхоз школы и охранница, которая в тот день была на посту. Причём всех, кроме завхоза, суд сначала отправил в СИЗО. Но ранее 15 декабря отца школьницы тоже отправили под домашний арест.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров