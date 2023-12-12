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Арестованная охранница не была обязана дежурить в брянской гимназии в день стрельбы

Mash: Сотрудница ЧОП незаконно дежурила в брянской гимназии в день стрельбы

12 декабря, 15:24
<p>Галина Черткова. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/60283" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Галина Черткова. Обложка © Telegram / SHOT

В брянской школе, где ученица открыла огонь из ружья по сверстникам, не должно было быть охраны, так как контракт с ЧОО "Агентство Экскалибур" закончился за неделю до трагической даты. Об этом пишет Mash, ознакомившись с текстом договора.

Срок соглашения с охранным агентством истёк ещё 30 ноября, а новый документ подписан не был. Теперь у следствия возникают вопросы, на каком основании охранница Галина Черткова занимала пост в учебном заведении. При этом на госзакупках был размещён тендер с целью поиска нового ЧОП, которое должно было приступить к обязанностям лишь 8 января.

Сама Черткова и гендиректор "Агентства Экскалибур" собираются обжаловать свой арест на два месяца, так как не считают себя виновными в случившемся.

Учительница-героиня из Брянска, закрывшая собой детей от пуль, впервые рассказала о стрельбе

Учительница-героиня из Брянска, закрывшая собой детей от пуль, впервые рассказала о стрельбе

Напомним, 7 декабря восьмиклассница гимназии № 5 Брянска открыла огонь по одноклассникам из взятого у отца ружья. Одна школьница погибла, ещё пятеро детей пострадали. Стрелявшая свела счёты с жизнью. После трагедии возбуждено четыре уголовных дела. Одно из них против отца стрелявшей — мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Также арестовали охранницу и гендиректора ЧОО.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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