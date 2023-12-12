Арестованная охранница не была обязана дежурить в брянской гимназии в день стрельбы Mash: Сотрудница ЧОП незаконно дежурила в брянской гимназии в день стрельбы 12 декабря, 15:24 Галина Черткова. Обложка © Telegram / SHOT

В брянской школе, где ученица открыла огонь из ружья по сверстникам, не должно было быть охраны, так как контракт с ЧОО "Агентство Экскалибур" закончился за неделю до трагической даты. Об этом пишет Mash, ознакомившись с текстом договора.

Срок соглашения с охранным агентством истёк ещё 30 ноября, а новый документ подписан не был. Теперь у следствия возникают вопросы, на каком основании охранница Галина Черткова занимала пост в учебном заведении. При этом на госзакупках был размещён тендер с целью поиска нового ЧОП, которое должно было приступить к обязанностям лишь 8 января.

Сама Черткова и гендиректор "Агентства Экскалибур" собираются обжаловать свой арест на два месяца, так как не считают себя виновными в случившемся.

Авторы Татьяна Миссуми