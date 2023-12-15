Завхозу брянской гимназии изменили меру пресечения на запрет определённых действий
Суд смягчил меру пресечения замдиректора брянской школы, где произошла стрельба
Лариса Католикова. Обложка © Кадр из видео Telegram / SHOT
Брянский областной суд заменил меру пресечения для завхоза брянской гимназии № 5, где произошла стрельба. Замдиректора по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова изначально была отправлена под домашний арест, но в пятницу, 15 декабря, суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий.
"Заменить меру пресечения в виде домашнего ареста <…> на запрет определённых действий", — сказал судья в ходе заседания.
Ранее Лайф сообщал, что суд в Брянске смягчил меру пресечения отцу 14-летней девочки, которая устроила стрельбу в школе. Дмитрия Афанаскина отпустили из СИЗО, но запретили ему пользоваться мобильным телефоном и Интернетом, а также не разрешили общаться с фигурантами дела. Также выпустили из СИЗО охранницу гимназии Галину Черткову. Меру пресечения женщине заменили на домашний арест.
Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. Она стреляла из помпового ружья, украденного у отца. В результате нападения погибла одна школьница, ещё пятеро детей пострадали. Сама 14-летняя ученица свела счёты с жизнью. Задержаны по делу были отец девочки, гендиректор частной охранной организации, завхоз школы и охранница, которая в тот день была на посту.