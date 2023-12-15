Завхозу брянской гимназии изменили меру пресечения на запрет определённых действий

Брянский областной суд заменил меру пресечения для завхоза брянской гимназии № 5, где произошла стрельба. Замдиректора по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова изначально была отправлена под домашний арест, но в пятницу, 15 декабря, суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Ранее Лайф сообщал, что суд в Брянске смягчил меру пресечения отцу 14-летней девочки, которая устроила стрельбу в школе. Дмитрия Афанаскина отпустили из СИЗО, но запретили ему пользоваться мобильным телефоном и Интернетом, а также не разрешили общаться с фигурантами дела. Также выпустили из СИЗО охранницу гимназии Галину Черткову. Меру пресечения женщине заменили на домашний арест.