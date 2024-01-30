В Москве актёры хоррор-квеста перестарались с запугиванием и чуть не покалечили школьника

В Москве актёры страшного квеста перестарались с запугиванием и слишком сильно затолкали школьника, в результате чего ему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 15-летний Максим решил пощекотать себе нервы на хоррор-квесте в здании на 2-й Карачаровской улице. Парень выбрал самый сложный уровень — это когда задания проходятся в помещении при полнейшей темноте, а актëры могут пугать и касаться участника. В итоге во время квеста мальчика несколько раз толкали и дёргали за различные части тела, а на следующее утро он почувствовал себя плохо.

Школьник не смог встать с кровати, а всё его тело покрылось синяками. В травмпункте у него диагностировали сильные ушибы грудной клетки и защемление нерва в пояснице. По словам медиков, ситуацию усугубило ещё и то, что подросток с детства страдает тромбоцитопенией — это низкий уровень тромбоцитов в организме, из-за чего синяки могут появиться даже после несильных ударов.

Несмотря на то что Максим не имеет претензий к организаторам и актёрам, а его родители не стали писать заявление, полиция всё равно начала проверку.