Расстрелял из мести: Раскрыты личность и мотивы убийцы ММА-бойца Мутаева

Дагестанские силовики разыскивают 18-летнего жителя села Коркмаскалы, который подозревается в убийстве ММА-бойца Магомедрасула Мутаева в Махачкале. На преступление молодого парня могла толкнуть месть, стало известно SHOT.

Допускается версия, что якобы Мутаев и его друзья некоторое время назад нанесли Надырхану К. побои. Перед избиением представитель лиги Fight Nights издевался над своим будущим убийцей. Точные причины произошедшего будут установлены после поимки стрелявшего.