Расстрелял из мести: Раскрыты личность и мотивы убийцы ММА-бойца Мутаева
SHOT: 18-летний парень разыскивается по подозрению в убийстве ММА-бойца Мутаева
Разыскиваемый по подозрению в убийстве Магомедрасула Мутаева. Обложка © t.me / SHOT
Дагестанские силовики разыскивают 18-летнего жителя села Коркмаскалы, который подозревается в убийстве ММА-бойца Магомедрасула Мутаева в Махачкале. На преступление молодого парня могла толкнуть месть, стало известно SHOT.
Допускается версия, что якобы Мутаев и его друзья некоторое время назад нанесли Надырхану К. побои. Перед избиением представитель лиги Fight Nights издевался над своим будущим убийцей. Точные причины произошедшего будут установлены после поимки стрелявшего.
Напомним, что Мутаев был застрелен во дворе собственного дома в Махачкале 31 января. Преступник подкараулил спортсмена и выпустил в него весь пистолетный магазин.