Регион

Уведомления отключены

1 февраля, 01:01

Расстрелял из мести: Раскрыты личность и мотивы убийцы ММА-бойца Мутаева

SHOT: 18-летний парень разыскивается по подозрению в убийстве ММА-бойца Мутаева

Разыскиваемый по подозрению в убийстве Магомедрасула Мутаева. Обложка © t.me / SHOT

Разыскиваемый по подозрению в убийстве Магомедрасула Мутаева. Обложка © t.me / SHOT

Дагестанские силовики разыскивают 18-летнего жителя села Коркмаскалы, который подозревается в убийстве ММА-бойца Магомедрасула Мутаева в Махачкале. На преступление молодого парня могла толкнуть месть, стало известно SHOT.

Допускается версия, что якобы Мутаев и его друзья некоторое время назад нанесли Надырхану К. побои. Перед избиением представитель лиги Fight Nights издевался над своим будущим убийцей. Точные причины произошедшего будут установлены после поимки стрелявшего.

Появилось видео смертельного поединка 18-летнего бойца ММА на турнире в Кирове
Появилось видео смертельного поединка 18-летнего бойца ММА на турнире в Кирове

Напомним, что Мутаев был застрелен во дворе собственного дома в Махачкале 31 января. Преступник подкараулил спортсмена и выпустил в него весь пистолетный магазин.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров