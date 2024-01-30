Появилось видео смертельного поединка 18-летнего бойца ММА на турнире в Кирове 30 января, 15:18 Последний бой 18-летнего бойца ММА из Кирова. Видео © t.me / SHOT

Появилось видео последнего поединка 18-летнего бойца ММА из Кирова, после которого он скончалась в машине скорой помощи. Кадры публикует SHOT. На них спортсмен сначала держится, но потом пропускает удары по голове и больше не может подняться.

Последний бой 18-летнего бойца ММА из Кирова. Видео © t.me / SHOT

Приятели погибшего рассказали, что в предыдущем поединке юноша получил серьёзные травмы головы. Гематомы остались на его левом виске и около правого уха. Однако по условиям турнира участники несколько раз выходили на ринг и должны были провести несколько схваток.

Гематомы погибшего бойца ММА из Кирова. Фото © t.me / SHOT

Гематомы погибшего бойца ММА из Кирова. Фото © t.me / SHOT

После ударов в голову юноша в перерыве пожаловался друзьям и тренерам, что у него сильно заболела голова. Но спортсмена никто не отстранил от участия. В смертельном раунде он получил удары именно туда, где уже образовались гематомы. По предварительной информации, произошло кровоизлияние в мозг.

Боец воспитывался в многодетной семье и помогал родителем с шестью младшими братьями и сёстрами. В 2024 году он должен был окончить учёбу в местном училище по специальности "механизатор".

Авторы Татьяна Миссуми