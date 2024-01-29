Подведены первые итоги проверки из-за гибели 18-летнего бойца на турнире по MMA в Кирове
На турнире в Кирове, в ходе которого погиб 18-летний боец ММА, не нашли нарушений
Погибший на турнире по ММА в Кирове 18-летний спортсмен. Обложка © Telegram / SHOT
Проверка не нашла нарушений при проведении соревнований в Кирове, во время которых умер боец смешанного стиля, сообщили организаторы соревнований. В пресс-службе Следственного управления СК России по области добавили, что доследственная проверка продолжается.
"По предварительным данным, у спортсмена не было проблем со здоровьем. Об этом свидетельствуют документы, которые были им предоставлены организаторам. Также по результатам проверки были соблюдены все условия, необходимые по регламенту для проведения соревнований. Организаторы также произвели все необходимые действия", — сказал собеседник агентства ТАСС.
В Министерстве спорта области рассказали, что во время соревнований у всех спортсменов была соответствующая экипировка. Там отметили, что на турнире дежурила скорая, которая сразу попыталась реанимировать бойца.
Как сообщал Лайф, трагедия произошла накануне, 26 января, во время турнира, который проходил в школе олимпийского резерва "Юность". В ходе тренировочного боя 18-летний парень пропустил несколько ударов и потерял сознание. Предположительно, он получил черепно-мозговую травму. На злополучный чемпионат боец предоставил все необходимые справки о состоянии здоровья, он не был новичком. Проверку по факту трагедии организовал СК.