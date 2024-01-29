Подведены первые итоги проверки из-за гибели 18-летнего бойца на турнире по MMA в Кирове

Проверка не нашла нарушений при проведении соревнований в Кирове, во время которых умер боец смешанного стиля, сообщили организаторы соревнований. В пресс-службе Следственного управления СК России по области добавили, что доследственная проверка продолжается.

"По предварительным данным, у спортсмена не было проблем со здоровьем. Об этом свидетельствуют документы, которые были им предоставлены организаторам. Также по результатам проверки были соблюдены все условия, необходимые по регламенту для проведения соревнований. Организаторы также произвели все необходимые действия", — сказал собеседник агентства ТАСС.