Следствие раскрыло подробности жестокого убийства бойца ММА Мутаева в Махачкале

Боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев, расстрелянный минувшей ночью в Махачкале, скончался по пути в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.

"Лицо, вооружившись огнестрельным оружием, находясь возле жилого дома, расположенного по улице Гапцахской в городе Махачкале, произвело в 21-летнего местного жителя не менее семи выстрелов. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался по пути следования в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.