Следствие раскрыло подробности жестокого убийства бойца ММА Мутаева в Махачкале
СК возбудил уголовное дело после убийства бойца ММА Мутаева в Махачкале
Магомедрасул Мутаев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dagwrest_05
Боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев, расстрелянный минувшей ночью в Махачкале, скончался по пути в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.
"Лицо, вооружившись огнестрельным оружием, находясь возле жилого дома, расположенного по улице Гапцахской в городе Махачкале, произвело в 21-летнего местного жителя не менее семи выстрелов. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался по пути следования в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия, следствие устанавливает все обстоятельства расправы. Поиски стрелка продолжаются.
Напомним, вечером 31 января в Махачкале из пистолета убили бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева, стрелок разрядил в спортсмена весь магазин. Камера видеонаблюдения запечатлела момент страшной расправы. По данным Лайфа, в преступлении подозревается Надырхан К., над которым мог издеваться убитый.