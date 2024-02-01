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1 февраля, 06:03

Следствие раскрыло подробности жестокого убийства бойца ММА Мутаева в Махачкале

СК возбудил уголовное дело после убийства бойца ММА Мутаева в Махачкале

Магомедрасул Мутаев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dagwrest_05

Магомедрасул Мутаев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dagwrest_05

Боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев, расстрелянный минувшей ночью в Махачкале, скончался по пути в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.

"Лицо, вооружившись огнестрельным оружием, находясь возле жилого дома, расположенного по улице Гапцахской в городе Махачкале, произвело в 21-летнего местного жителя не менее семи выстрелов. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался по пути следования в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия, следствие устанавливает все обстоятельства расправы. Поиски стрелка продолжаются.

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Напомним, вечером 31 января в Махачкале из пистолета убили бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева, стрелок разрядил в спортсмена весь магазин. Камера видеонаблюдения запечатлела момент страшной расправы. По данным Лайфа, в преступлении подозревается Надырхан К., над которым мог издеваться убитый.

Матвей Константинов
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