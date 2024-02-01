Лайф узнал, на какой машине скрылся с места происшествия убийца бойца ММА Мутаева

Стрелок, убивший накануне бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева, скрылся с места расправы на автомобиле "Лада-Приора". Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

На данный момент в селе Коркмаскала Кумторкалинского района, где жил подозреваемый Надырхан К., работают оперативники. Также выяснилось, что летом 2023 года Мутаева уже пытались застрелить из пистолета. Однако тогда киллер промахнулся.

Напомним, Магомедрасула Мутаева убили в Махачкале вечером 31 января, камера запечатлела, как стрелок разрядил в спортсмена весь магазин пистолета. Он скончался по пути в больницу. По данным Лайфа, в расправе подозревают 18-летнего Надырхана К., который мог пойти на преступление из мести: ранее боец якобы издевался над ним. Возбуждено уголовное дело. Известно, что Мутаев занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова — отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Следующий бой атлета должен был пройти в феврале.