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1 февраля, 07:14

Лайф узнал, на какой машине скрылся с места происшествия убийца бойца ММА Мутаева

SHOT: Убийца бойца ММА Мутаева скрылся с места расправы на "приоре"

Магомедрасул Мутаев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mutaev__97

Магомедрасул Мутаев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mutaev__97

Стрелок, убивший накануне бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева, скрылся с места расправы на автомобиле "Лада-Приора". Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Момент убийства Магомедрасула Мутаева в Махачкале. Видео © SHOT

На данный момент в селе Коркмаскала Кумторкалинского района, где жил подозреваемый Надырхан К., работают оперативники. Также выяснилось, что летом 2023 года Мутаева уже пытались застрелить из пистолета. Однако тогда киллер промахнулся.

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Напомним, Магомедрасула Мутаева убили в Махачкале вечером 31 января, камера запечатлела, как стрелок разрядил в спортсмена весь магазин пистолета. Он скончался по пути в больницу. По данным Лайфа, в расправе подозревают 18-летнего Надырхана К., который мог пойти на преступление из мести: ранее боец якобы издевался над ним. Возбуждено уголовное дело. Известно, что Мутаев занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова — отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Следующий бой атлета должен был пройти в феврале.

Матвей Константинов
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