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2 февраля, 21:42

"Всё хорошо": Спасшийся от нападения в Петербурге фигурист Дикиджи вышел на связь

Фигурист Дикиджи вышел из отдела полиции после нападения в Санкт-Петербурге

Фигурист Владислав Дикиджи вышел на связь после того, как на него в Санкт-Петербурге напал неизвестный мужчина с ножом. Как передаёт 19-летний спортсмен в телеграм-канале, сейчас с ним всё в порядке.

Фигурист Владислав Дикиджи после нападения в Петербурге. Видео © T.me / LILWAVYMOVES

После нападения юноша записал видеообращение к своим поклонникам, в котором рассказал, что отец забрал его из отделения полиции.

"На данный момент не могу ничего сказать про эту ситуацию, но потом обязательно поделюсь. Я цел, здоров, всё хорошо. Спасибо за поддержку. Вот так вот", — заявил Дикиджи.

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Напомним, ранее Дикиджи сообщил, что на него напали с ножом в Санкт-Петербурге вечером 2 февраля. По словам фигуриста, который является серебряным призёром чемпионата России по фигурному катанию 2023 года, его спасла быстрая реакция.

Обложка ©

T.me / LILWAVYMOVES

Алексей Соловьёв
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