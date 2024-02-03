"Всё хорошо": Спасшийся от нападения в Петербурге фигурист Дикиджи вышел на связь
Фигурист Дикиджи вышел из отдела полиции после нападения в Санкт-Петербурге
Фигурист Владислав Дикиджи вышел на связь после того, как на него в Санкт-Петербурге напал неизвестный мужчина с ножом. Как передаёт 19-летний спортсмен в телеграм-канале, сейчас с ним всё в порядке.
Фигурист Владислав Дикиджи после нападения в Петербурге. Видео © T.me / LILWAVYMOVES
После нападения юноша записал видеообращение к своим поклонникам, в котором рассказал, что отец забрал его из отделения полиции.
"На данный момент не могу ничего сказать про эту ситуацию, но потом обязательно поделюсь. Я цел, здоров, всё хорошо. Спасибо за поддержку. Вот так вот", — заявил Дикиджи.
Напомним, ранее Дикиджи сообщил, что на него напали с ножом в Санкт-Петербурге вечером 2 февраля. По словам фигуриста, который является серебряным призёром чемпионата России по фигурному катанию 2023 года, его спасла быстрая реакция.
T.me / LILWAVYMOVES