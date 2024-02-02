"Не совсем в адеквате": Тренер раскрыл, как фигуриста Дикиджи чуть не зарезали в Петербурге

Тренер 19-летнего фигуриста Владислава Дикиджи Олег Татауров рассказал подробности нападения на своего ученика с ножом в Санкт-Петербурге. По его словам, спортсмену угрожал 60-летний мужчина.

"Человек лет 60 и не совсем в адеквате сидел напротив, потом дёрнул Влада за рюкзак, а когда тот встал — нож ему к горлу приставил", — отметил Татауров в беседе с RT.

Тренер добавил, что Дикиджи оттолкнул нападавшего и убежал.

В беседе с ТАСС Татауров подчеркнул, что состояние у спортсмена нормальное, порезов нет. Сейчас пожилого неадеквата ищут полицейские.

Владислав Дикиджи — серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию 2023 года. Кроме того, спортсмен является победителем двух этапов Гран-при России в Казани и Москве.