Регион

Уведомления отключены

2 февраля, 18:30

"Не совсем в адеквате": Тренер раскрыл, как фигуриста Дикиджи чуть не зарезали в Петербурге

Тренер Татауров: Фигуристу Дикиджи угрожал ножом в Петербурге мужчина лет 60

Владислав Дикиджи. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Владислав Дикиджи. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Тренер 19-летнего фигуриста Владислава Дикиджи Олег Татауров рассказал подробности нападения на своего ученика с ножом в Санкт-Петербурге. По его словам, спортсмену угрожал 60-летний мужчина.

"Человек лет 60 и не совсем в адеквате сидел напротив, потом дёрнул Влада за рюкзак, а когда тот встал — нож ему к горлу приставил", — отметил Татауров в беседе с RT.

Тренер добавил, что Дикиджи оттолкнул нападавшего и убежал.

В беседе с ТАСС Татауров подчеркнул, что состояние у спортсмена нормальное, порезов нет. Сейчас пожилого неадеквата ищут полицейские.

Владислав Дикиджи — серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию 2023 года. Кроме того, спортсмен является победителем двух этапов Гран-при России в Казани и Москве.

Экс-футболист сборной Боливии был застрелен прямо во время матча в Мексике
Экс-футболист сборной Боливии был застрелен прямо во время матча в Мексике

Напомним, ранее Дикиджи сообщил, что на него напали с ножом в Санкт-Петербурге вечером 2 февраля. По словам фигуриста, его спасла быстрая реакция.

Никита Осипов
  • Новости
  • Фигурное катание
  • Происшествия
  • Спорт
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров