Сожгли фото над унитазом: На Урале подростки угрожают молодой учительнице
В Магнитогорске подростки угрожают молодой учительнице
В Магнитогорске Челябинской области подростки сняли видео, на котором сжигают фото молодой учительницы. Об угрозах преподавателю со стороны её же воспитанников в соцсетях рассказала сестра педагога.
В Магнитогорске ученики сожгли над унитазом фото молодой учительницы. Видео © Telegram / "Чёрное Белое Магнитогорск"
"Вчера ей прислали видео оскорбительного и угрожающего характера. Пишу пост для огласки действий данных детей, так как подобное отношение к учителям уже вошло в норму и защиты у них, к сожалению, практически, никакой нет, подобные инциденты возникали не только по отношению к моей сестре", — сообщила сестра учительницы, пообещав написать заявление в полицию.
По словам женщины, молодые педагоги и так не особо хотят работать в школе, а после подобных ситуаций желание отпадает напрочь. В областном главке МВД в беседе с Ura.ru сообщили, что зарегистрировали заявление и опросили преподавателя. Одной из тех, кто снимал видео, оказалась девочка 2008 года рождения. Сейчас правоохранители выясняют, кто ещё был причастен к инциденту.
Ранее Life.ru писал, что в Ленобласти против 25-летней учительницы начальных классов возбудили уголовное дело за интимную связь с 11-летним учеником. Женщина оставляла его после уроков, гладила по интимным местам через одежду, целовала в губы, давала потрогать грудь, а также научила обмениваться нюдсами в соцсетях. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. При этом дети отзываются об учительнице как о "педагоге мечты".
Telegram / Чёрное Белое Магнитогорск