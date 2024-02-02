Сожгли фото над унитазом: На Урале подростки угрожают молодой учительнице

В Магнитогорске Челябинской области подростки сняли видео, на котором сжигают фото молодой учительницы. Об угрозах преподавателю со стороны её же воспитанников в соцсетях рассказала сестра педагога.

В Магнитогорске ученики сожгли над унитазом фото молодой учительницы. Видео © Telegram / "Чёрное Белое Магнитогорск"

"Вчера ей прислали видео оскорбительного и угрожающего характера. Пишу пост для огласки действий данных детей, так как подобное отношение к учителям уже вошло в норму и защиты у них, к сожалению, практически, никакой нет, подобные инциденты возникали не только по отношению к моей сестре", — сообщила сестра учительницы, пообещав написать заявление в полицию.