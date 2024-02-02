Дети отозвались о развратной учительнице из Ленобласти как о "педагоге мечты"

По словам женщины, эта учительница пришла работать в школу в новом учебном году и сразу полюбилась и детям, и взрослым. Она легко находила общий язык с учениками, вела себя педагогически корректно и недавно устроила классу прекрасную поездку в театр. О тёмной стороне педагога родители узнали только утром из новостей и до сих пор находятся в шоке.

"Я была ею очень довольна, у меня дочка у неё учится и говорит, что это учитель мечты", — призналась Татьяна.