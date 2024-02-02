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2 февраля, 11:46

Дети отозвались о развратной учительнице из Ленобласти как о "педагоге мечты"

Развратную учительницу из Ленобласти, которой может грозить до 20 лет тюрьмы за секс-переписку с четвероклассником, любили её подопечные и отзывались о ней как о "педагоге мечты". Об этом сообщает "Mash на Мойке" со ссылкой на главу родительского комитета Татьяну.

По словам женщины, эта учительница пришла работать в школу в новом учебном году и сразу полюбилась и детям, и взрослым. Она легко находила общий язык с учениками, вела себя педагогически корректно и недавно устроила классу прекрасную поездку в театр. О тёмной стороне педагога родители узнали только утром из новостей и до сих пор находятся в шоке.

"Я была ею очень довольна, у меня дочка у неё учится и говорит, что это учитель мечты", — призналась Татьяна.

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Ранее Лайф сообщал, что в Ленобласти на 25-летнюю учительницу начальных классов возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях, совершённых в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Жертвой извращенки стал 11-летний ученик. Учительница оставляла его после уроков, гладила по интимным местам через одежду, целовала в губы, давала потрогать грудь, а также научила обмениваться нюдсами в соцсетях.

Обложка ©

Tima Miroshnichenko / Pexels

Марина Калегина
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