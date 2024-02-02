Психиатр считает, что обвинённая в домогательствах к школьнику учительница могла сама пережить подобное
Психиатр Шуров не удивился, что учительница-педофил из Токсово работала с детьми
Учительница, домогавшаяся ребёнка в Ленинградской области. Обложка © SHOT
Педофилы очень часто стараются быть ближе к детям и подросткам, чтобы лучше реализовывать свои наклонности, так что неудивительно, что пойманная в Ленинградской области педагог-растлительница работала в школе. Об этом Лайфу рассказал врач-нарколог Василий Шуров.
Эксперт отметил, что педофилия — психическое расстройство. Причём женщины реже выступают в роли растлителей, так как лучше умеют контролировать свои сексуальные желания, ограничиваясь в крайнем случае поцелуями, объятиями или нежностями. К слову, дело вовсе не в материнском инстинкте: у педофилов наблюдается сильная задержка психосексуального развития, что исключает подобные проявления. Более того, подростки более активны в этом плане, из-за чего "дай бог проявляется 10% таких случаев".
В то же время в сознании общества педофил — агрессивный мужчина, способный на насилие. Однако на деле это чаще всего совсем не так.
"Часто это очень такой тихий, аккуратный, техничный растлитель, когда до последнего даже и непонятно, что происходит. И очень многие такие преступления так и остаются вне поля зрения правоохранительных органов и родителей", — подчеркнул специалист.
Причин столь девиантного сексуального поведения, добавил Шуров, может быть множество: инфантильная психика, задержка сексуального развития, что мешает человеку строить отношения с ровесниками, а также истероидные черты личности, шизофрения и другие серьёзные психические заболевания.
То же может наблюдаться, когда человек не подвергает свои сексуальные наклонности серьёзному критическому осмыслению. Ну и всегда мы видим задержку сексуального развития. Либо даже сексуальную травму по типу импринта, когда сам педофил подвергался насилию, подвергался растлению — вот такое [у него] представление о сексуальной жизни.
Напомним, в Ленинградской области задержали 25-летнюю преподавательницу, развращавшую собственного ученика. После уроков она домогалась 11-летнего мальчика, а также отправляла ему интимные фото. Возбуждено уголовное дело, педагогу грозит до 20 лет лишения свободы.